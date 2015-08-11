《路透晚报》--8月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》人民币中间价改革剑指稳增长，汇率弹性与降准概率料同升

人民币兑美元中间价改革一石激起千层浪，离岸CNH与在岸CNY即期贬值幅度空前。业内人士将央行此举视为中国经济稳增长与汇率市场化的一箭双雕之举，人民币兑美元波动性有望进一步增强，同时亦为扩大2%日波幅限制铺路。但人民币贬值将从边际上收紧国内流动性，从而提升央行降准概率。

--中国数据：救市因素致7月新增信贷创逾六年新高，稳增长仍需政策宽松

中国7月新增人民币贷款创逾六年新高，M2增速亦创一年新高，远超央行年初12%目标。分析人士表示，M2增速扩大系受前期降准释放流动性影响，而证金公司股灾救市资金则为推升当月新增贷款虚高主要原因，剔除这一因素，显示实体经济需求仍旧疲弱态势不改。

--中国央行：稳增长政策带动中长期贷款投放，实体经济投资意愿回暖

中国央行周二称，7月人民币贷款增长较快，主要是因为稳增长政策带动长期贷款投放，实体经济投资意愿回暖带动流动资金贷款需求，同时房地产市场回暖带动个人住房贷款发放，地方债置换进展顺利，增强地方政府项目的融资能力。

--《焦点》台湾央行政策微调反映疲弱经济基本面，台币料补跌但公债看俏

睽违三年，台湾央行周二首见主导调降银行间隔夜拆款利率，加以中国人行意外促贬人民币，台币大贬至近五年低位。分析师认为，央行此举反映经济基本面疲弱，台币料续走疲，公债价格则有望探高。

--中国政策：促进旅游投资和消费，发展旅游投资项目资产证券化产品

为应对经济下行压力，扩大内需，中国国务院周二发布进一步促进旅游投资和消费的若干意见，明确提出拓展旅游企业融资渠道，支持符合条件的旅游企业上市等。

--中国政策：推动投资主体发行停车场建设专项债券，吸引社会资本--发改委

中国国家发改委和财政部等七部门周二联合下发关于加强城市停车设施建设的指导意见，明确提出加快推动投资主体发行停车场建设专项债券；研究设立引导停车设施建设专项产业投资基金；通过各种形式广泛吸引社会资本投资建设城市停车设施。

【金融】

--路透专访：经济放缓无碍花旗布局中国，看好人民币国际化机会--高层

曾被视为“狼来了”的外资银行在中国市场的本土化之路难言顺畅，近两年更是不断有外资行在部分业务条线上退出中国。不过，作为首批注册成为本地法人银行的外资行之一，花旗银行依然看好中国市场，并积极布局人民币国际化和“一带一路”战略带来的业务机会。

--中国金融：7月基础设施集合信托发行放量，预示政信合作PPP入爆发期

中国第三方理财研究机构--普益财富周二发布7月份信托理财报告称，7月份投资基础设施领域的集合信托产品发行数量急升，发行量占比大涨12个百分点至34.50%，成为集合信托五大投资领域之首。

--中国金融：国开行发行国内首单棚改资产证券化产品，规模30.4亿元人民币

中国国家开发银行 CHDB.UL 周一发行2015年第三期开元信贷资产证券化产品，规模30.4亿元人民币，基础资产全部为棚户区改造贷款。该产品是中国首单棚改贷款证券化产品，也是中国首次通过注册制发行的对公贷款证券化产品。

--中国保险：人身险费率改革产品预定利率不得超公司过去5年平均投资收益率

中国保监会周一下发通知，要求人身险公司开发普通型、分红型和万能型等费率政策改革审批产品的，需要将产品的人身保险条款和保险费率报送保监会审批或者备案，并要求这些产品的预定利率和最低保证利率不应超过公司过去5年平均投资收益率。

【固定收益】

--《分析师观点》人民币突贬债市短期受创，后续若政策管控得力仍有机会

中国周二意外大幅调低人民币兑美元中间价近2%。分析人士指出，人民币贬值短期加剧资本外流担忧，对债市难免产生心理冲击，后续则要看贬值幅度及预期是否进一步扩散，如果央行管控得力，且宽松货币政策持续跟上，并对冲流动性面临的压力，债市仍有再次走强的机会。

--中国公开市场：逆回购等量平价续做，关注人民币贬值对流动性影响

中国央行公开市场周二逆回购等量平价续做。市场人士认为，在当前资金面宽松的情况下，央行此举更多的是传递出维稳的姿态，预计逆回购短期还将延续，但操作规模或有限。他们并表示，央行今日意外宣布人民币中间价一次性贬值近2%，后续需密切关注人民币贬值对流动性的影响。

--中国货币市场：隔夜回购利率上行供给略收缩，人民币走贬扰动暂有限

中国银行间市场周二早盘资金面平稳，隔夜、七天回购利率一涨一跌，幅度有限。交易员称，整体而言资金面宽裕局面延续，市场需求仍集中于隔夜，但大行融出略有收缩，加之开盘价上涨引导，隔夜回购加权利率继续出现2bp（基点）左右升幅。

--中国债市动态：现券收益率及IRS普涨，人民币破位大贬引资本流出忧虑

中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS普涨，因今日人民币兑美元中间价意外大跌，并带动人民币即期汇价大贬，由此引发的资本流出忧虑令债市承压，前期更受资金追捧的中期金融债收益率升幅更大，多逾5个基点(bp)。

--新债招标：国开行三期增发债定位高于预期，五年更为明显--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行 CHDB.UL 上午招标的七年期固息增发债中标收益率3.8996%，10年期收益率3.9004%，均稍高于预期；两期债对应投标倍数3.41倍和3.67倍。

【外汇】

--《全球汇市》人民币创1994年来最大跌幅，因人民币中间价贬值近2%

人民币周二创逾20年来最大跌幅，触及三年新低，因此前中国央行出人意料地让人民币中间价一次性贬值近2%， 激起一系列反应，不少分析师认为货币战争的阴影渐近。中国央行将此举称为“一次性贬值”，并表示这是向人民币汇率市场化方向迈进。不过此前中国公布的一系列数据疲弱，一些分析师认为选择在此时调整汇率中间价，表明当局意在提高出口竞争力。

--中国汇市：人民币早盘现历史最大跌幅，央行完善中间价报价引巨震

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周二早盘一度贬值逾1,200个点子，与一次性贬值近2%的中间价联袂创出历史最大跌幅。交易员称，中国央行为增强中间价市场化程度和基准性而完善报价，令即期在开盘半小时巨震，离岸CNH反映更甚并传到至境内，但衍生品市场未现明显贬值预期。

--离岸人民币：中国发改委批复国开行50亿元外债规模，用于发行宝岛债

中国国家发展改革委周二公布，同意安排国家开发银行外债规模50亿元人民币，通过在台湾发行人民币债券满足该行境外人民币业务需求。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡近收平，人民币中间价大幅贬值拖累大盘反弹

中国股市沪综指周二震荡近收平。分析师指出，受中国央行公布7月金融数据特别是大幅下调人民币对美元汇率中间价等因素影响，今日股指围绕前收盘点位出现较大幅度拉锯震荡，盘中板块轮动加快，多空转换频繁。预计短线大盘呈箱体震荡，阻力位仍上看半年线（4,075）附近。

--中国基金：7月QFII A股基金业绩跌11.5%，略好于国内股票型基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一稍晚发布最新月度报告称，按实际业绩计算，7月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩下跌11.51%，略好于国内股票型基金；今年来平均业绩累计上涨4.85%，表现则逊于国内股票型基金。

--中国个股：太平洋证券配股募资规模上限下降逾六成，因应近期股市变化