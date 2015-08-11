中国房地产：房地产税对房价影响取决于是买方还是卖方市场--仲量联行

路透北京8月11日 - 全球性房地产管理和投资服务公司--仲量联行 最新报告称，中国征收房地产税对房价和租金的实际影响，很难简单地断定价格会涨还是跌，最终还是要取决于当时的市场处于买方还是卖方市场，定价权在买方还是卖方手上，不排除不同市场的价格走向可能会出现较大分歧。

中国十二届全国人大常委会立法规划日前经调整后再次公布，实际增加了制定房地产税法等34件项目，表明房地产税的立法工作正按计划稳步推进。

仲量联行指出，目前为止，中国尚没有国家层面的房地产税相关的法律法规。而此次将房地产税法纳入立法规划可以说是向有法可依迈出了重要一步。

报告称，目前中国对住宅物业征收的税赋主要集中于交易环节，且税赋相当重，占到成交总价的10%左右。但交易环节的重税并不具有可持续性：当市场火爆住宅交易活跃时，政府税收就高；而反之市场低迷交易冷清时税收就会降低。将征税从交易环节转向保有环节将有助于政府获得持续稳定的税收，减少政府对土地财政的依赖。

从更深远的角度来看，此前不动产登记的启动和这次房地产税立法的推进均是国家土地改革的一部分，也是“十三五”期间中国迫切需要解决的问题。

仲量联行表示，征收房地产税不能简单理解为增加了税赋。房地产税的目的是对现行税收制度进行改革，增加保有环节的税赋，降低交易环节的税赋。

不过，他们也指出，要开征房地产税，前面还有漫漫长路要走，立法并不意味着马上开征，何时开征、如何开征，这些都是需要深思熟虑的课题。