中国债市动态：现券收益率及IRS普涨，人民币破位大贬引资本流出忧虑

路透上海8月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS普涨，因今日人民币兑美元中间价意外大跌，并带动人民币即期汇价大贬，由此引发的资本流出忧虑令债市承压，前期更受资金追捧的中期金融债收益率升幅更大，多逾5个基点(bp)。

交易员并指出，7月亮丽的信贷数据盘初一度也打压市场情绪，但观察分项数据，当月股灾救市资金成新增贷款贡献主力，实体融资需求仍疲弱，结合经济数据，目前基本面对债市仍有支撑，不过后续汇率走势陡增变数，若贬值预期进一步强化则债市收益率或仍有反弹空间。

“一开始M2和信贷出来就上了2-3个（基）点，后来发现都是因为证金救市，没什么代表性，又回来1-2个点，接下来人民币中间价大幅贬值，担心资本外流，后面就疯狂的given（卖出）了，”上海一银行交易员称。

他谈到，相对而言今日长债收益率升幅略小，国开活跃券150210上行了约4个bp，之前表现更强的中期品种抛压较为沉重；而人民币的后续走势将是近期重要影响因素，应关注央行会否出手管控贬值幅度及预期。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

中国7月新增人民币贷款创逾六年新高，M2增速亦创一年新高，远超央行年初12%目标。分析人士表示，M2增速扩大系受前期降准释放流动性影响，而证金公司股灾救市资金则为推升当月新增贷款虚高主要原因，剔除这一因素，显示实体经济需求仍旧疲弱态势不改。

华创债券团队指出，对债市而言，如果人民币一次性贬值不产生更强的贬值预期，那么对流动性的影响较小，但如果形成更大的贬值预期将是非常大的压力。一方面贬值改善出口，提高输入型通货膨胀压力，并不利于债券市场。另外，一旦贬值预期更大，央行不得不在外汇市场干预，抛美元收人民币，也会导致流动性紧张。同时也明显的制约了央行货币政策放松的空间。最终可能形成贬值预期强化压缩货币宽松空间的结果。

华创并认为，人民币汇率的松动，也使得境外机构可能改变对人民币债券的看法。因为一方面债券利率不高，汇率也有贬值的压力。实际上，中美10年国债利差也就是120bp，而人民币如果后期对美元贬值预期增强，无疑也会降低人民币债券的吸引力。

另外，此前回流债市的理财资金等目前的配置需求仍未释放完毕，短期也会支撑现券表现。

“今天事情太多了，但早上基金还在买，我觉得如果不是有钱的话，（收益率）肯定上的很快，”华中一银行交易员称。

而一级市场方面，国开行上午招标的五期新债定位整体高于预期，其中五年尤为明显，不过投标倍数尚可，配置需求仍在。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价收益率 在3.9350%/3.9250%，上日尾盘为3.90%/3.8901%。剩余期限近五年的国开行150213券最新报价收益率 在3.58%/3.55%，上日尾盘为3.5150%/3.4850%。