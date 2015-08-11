中国汇市：人民币早盘现历史最大跌幅，央行完善中间价报价引巨震

路透北京8月11日 - 人民币兑美元即期 周二早盘一度贬值逾1,200个点子，与一次性贬值近2%的中间价联袂创出历史最大跌幅。交易员称，中国央行为增强中间价市场化程度和基准性而完善报价，令即期在开盘半小时巨震，离岸CNH反映更甚并传到至境内，但衍生品市场未现明显贬值预期。

他们并称央行此举略超意料，周末贸易数据欠佳或为导火索，中国经济下行压力致使汇率工具登场。但人民币形成持续贬值的概率较低，因央行可能已吸取2007年汇改后人民币单边升值引发热钱持续流入的教训。目前境外无本金交割美元/人民币远期仍徘徊于6.27左右，境内一年期美元掉期升水仅在一个月高位附近，亦显示看空人民币压力并非十分浓厚。

“（境内美元）最高6.33，现在6.31，已经跌下来，个人感觉央行已经适度介入，也有可能大行觉得不会到那个（价位）去。”一外资行交易员说。

北京时间12:11，中国人民币兑美元 即期报6.3195，上日收报6.2097元；今日最低跌至三年低点6.3360；人民币兑美元中间价 报6.2298元，上日中间价为6.1162元。人民币即期及中间价均创出历史最大跌幅。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

上述交易员并认为，央行大幅调低人民币中间价或与其即将放宽人民币2%日波幅限制有关。此前中间价与境内即期偏离大约一千个点子，若立即放宽波幅至3%，无疑是促进人民币贬值；不过境内美元/人民币期权市场银行波动率 目前尚未对央行新举措作出反映，长端期权隐含波动率甚至还是下跌。

"市场恢复了挺多，开盘半小时市场波动非常大，然后是（贬值）逐步减少一两百点左右。"另一外资行交易员说。

她并指出，人民币贬值短期或引发较大的资金外流压力，并提升央行降准可能性。在美联储升息靴子落地之前，人民币可能还将面临一个缓慢走弱的过程；不过今日一次性贬值的幅度巨大，后市或难以再现如此大幅下跌。

全球汇市方面，人民币周二急跌至三年低点，此前中国央行意外贬值人民币，此举拖累澳元走低，并给该地区外汇市场添加了一个潜在的波动因素。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.272元, 上日尾盘为6.2725元。

离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3502/6.3538元, 上一交易日尾盘报6.2143元。