企业并购：赛门铁克同意将数据存储部门Veritas出售给凯雷--消息人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月11日 - 一位知情消息人士表示，电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec) 已同意将旗下数据存储业务Veritas卖给私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 。
该位人士表示，交易可能最早于周二宣布，赛门铁克将于这天公布季度财报。由于此事未公开，该人士要求匿名。
目前尚未能立即联络上赛门铁克进行评论，凯雷则拒绝置评。
彭博上月首先报导称，赛门铁克接近与凯雷集团达成协议，以70-80亿美元的价格出售Veritas。
赛门铁克为Veritas寻找买家已有数月之久，但由于分拆公司有关的税务负担，导致潜在买家兴趣寥寥。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。