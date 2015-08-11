《万钊专栏》中国PPI-CPI剪刀差扩大，经济结构调整之路漫漫

（作者为中国金融四十人论坛青年研究员，现就职于招商银行金融市场部）

上周中国公布物价数据，7月CPI同比增长1.6%，PPI同比下降5.4%，PPI与CPI的剪刀差有所扩大。如果用CPI代表消费品的价格，用PPI代表资本品的价格，那么PPI-CPI的差，就可以用来观察资本品相较于消费品的繁荣周期的变化。

回顾过去15年PPI-CPI的剪刀差，可以看到自中国加入WTO之后，2002年至2007年PPI相较于CPI是上涨的，对应的是中国成功融入全球市场后，国外需求对接中国强劲的生产力，通过出口、基建、地产三大行业，拉动钢铁、水泥、煤炭、有色、电力、机械、化工、建筑、造船、运输、汽车等上下游产业的投资，这是资本品投资的“黄金五年”。

2007年美国爆发次贷危机，进而演变成席卷全球的金融危机和经济危机，发达国家进入去杠杆阶段，外需快速萎缩，进而带动中国的资本品价格快速走低，资本品进入去产能和去泡沫阶段。但是这一去产能的阶段在2008年“4万亿”救市政策推出后被打断，资本品在2010年初到2011年中经历了一年半的短暂繁荣后又进入了漫漫的去产能阶段。

迄今为止，PPI-CPI的剪刀差为负，已经持续了46个月，时间不仅为历史上最长，而且剪刀差近期进一步扩大至-7.00%，价差也为历史上最大。

笔者认为，本轮中国经济结构调整的时间，也即资本品相较消费品重回繁荣的时间，可能要经历一段较长的时间。主要原因有三个：

第一，中国猪肉供需失衡所造成的猪肉价格上涨、厄尔尼诺气候失调对全球和中国农产品价格的冲击以及中国人口红利拐点后劳动力刚性成本的上涨，三种因素的叠加，可能使得CPI开始走上上行通道，虽然当前CPI涨幅绝对值不高，但是上行趋势不容忽视。

第二，国内PPI价格的下跌，是国内、国外循环反馈的共同结果，一方面PPI价格下跌源于需求不足，而中国整体需求的不足又造成国际大宗商品价格的下跌，而国际大宗商品进入长熊周期又给国内带来输入性通缩，这种内外循环反馈的结果使得单纯依靠国内的货币宽松和刺激难以扭转PPI下跌趋势。

第三，2007年次贷危机造成的国内去产能的调整阶段被外力扭转，经济自我调整被打断之后的修复也需要比正常调整更长的时间。