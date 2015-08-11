《汇市简讯》伦敦盘初：人民币贬值打击市场风险偏好，日圆外亚币走跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0538GMT
* 澳元/美元下挫1.25%，新西兰元/美元跌1%，欧元/美元跌0.44%，欧元/日圆跌0.35%
* 美元/人民币涨1.78%，美元/离岸人民币涨2.34%，美元/韩元涨1.13%，美元/坡元涨1.33%
* E-迷你标普股指期货跌0.39%，中国沪综指微升0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.68%，美国10年期公债收益率报2.1963%
* 人民币兑美元中间价一次性贬值近2%
* 希腊和债权人就援助条款达成一致 (完) (编译 张若琪 审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。