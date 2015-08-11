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市场报道 | 2015年 8月 11日 星期二 13:56 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：人民币贬值打击市场风险偏好，日圆外亚币走跌

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* 澳元/美元下挫1.25%，新西兰元/美元跌1%，欧元/美元跌0.44%，欧元/日圆跌0.35%

* 美元/人民币涨1.78%，美元/离岸人民币涨2.34%，美元/韩元涨1.13%，美元/坡元涨1.33%

* E-迷你标普股指期货跌0.39%，中国沪综指微升0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.68%，美国10年期公债收益率报2.1963%

* 人民币兑美元中间价一次性贬值近2%

* 希腊和债权人就援助条款达成一致 (完) (编译 张若琪 审校 白云)

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