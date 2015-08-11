国际油市：油价下跌，中国让人民币贬值强化油市基本面疲弱看法

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0605 GMT，近月布兰特原油 下跌0.23美元，报每桶50.18美元。美国原油期货 跌0.32美元至44.64美元。
“全球指标原油价格依然承压，亚洲原油加工量下降，使得大西洋、亚洲和中东轻质原油都受压制。”Energy Aspects说。
需求增长放慢之际，石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和美国等重要产油国家原油产量接近记录高位。在这样的供需基本面疲弱之下，整体油价偏低。
“市场盛传，由于馏分油市场疲弱，使得亚洲炼厂开工率降低，这对原油价格并非吉兆。”Energy Aspects称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/张若琪 审校 戴素萍/于春红)
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