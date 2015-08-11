更新版 1-台湾央行：两年期定存单标售利率再创新低至0.619%，因央行引导短率走低

(新增定存单得标利率高位及市场评论)

路透台北8月11日 - 台湾央行周二宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率再跌至0.619%新低；不但低于市场预期，更较上月标售的结果大跌5基点，主因央行罕见地主导隔拆利率走低。

台湾央行周二调降了委托银行代收隔夜资金的利率至0.386%，是三年以来首见调整隔拆利率。

多位交易员表示，本次两年期定存单得标利率高位在0.625%。

一位本地商银的交易员表示，不仅本次标售结果受到了央行的动作影响，包括周四的国库券标售也可能走低。

〞现在根本没有什么可以买的，以后公债多买一点也有可能，你看今天公债(殖利率)下那么多。〞前述本地商银交易员说。

五年公债104/9 殖利率收在0.8650%逾27个月低位，前低在2013年5月3日的0.8596%;10年券104/5 殖利率则来到1.2935%创逾26个月低，前低在5月28日的1.2890%。

路透周一访问六家金融机构，预计两年期定存单加权平均得标利率中值估在0.64-0.66%。

央行表示，此次投标总金额为1,039.9亿台币，投标倍数为3.47。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，2014年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币。本月再增为300亿台币。

以下为2013-2015年及本次两年存单标售结果一览表：

标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2015年 8月11日 0.619 300 1.875%

2015年 7月13日 0.669 200 1.875%

2015年 6月12日 0.698 200 1.875%

2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%

2015年 4月10日 0.755 200 1.875%

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%

2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完)

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