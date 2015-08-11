台湾股市：收创一年半新低，因经济基本面不佳及亚股普遍下跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月11日 - 台湾股市周二收盘创一年半新低。分析师表示，受亚洲股市普遍下跌，及台湾基本面不佳等冲击，台股反弹无力，料短线大盘仍未能摆脱下跌趋，指数有机会下探8月7日的前波低点8,368点。
大盘加权股价指数 收跌0.86%，报8,394.14点，此前收盘低点为2014年2月10日的8,391.95点。今日成交初值 为1,000.13亿台币，上交易日修正后为791.59亿。
〞经济基本面不好，现在要看政策面有没有利多出来，才能够让市场信心恢复。〞凯基投顾分析师张明祥说。
睽违三年，台湾央行周二首见主导调降银行间隔夜拆款利率。分析师认为，央行此举反映经济基本面疲弱，调幅虽微小，但央行主导短率走低意图明显，宣示政策持续宽松。
新光投信协理谢学云表示，因整个经济基本面还是不好，台股反弹力道不强，近期反覆震荡，惟料短线指数下跌空间应该不会太大。不过投资人抢短还要谨慎以对，预估明日指数区间看8,350-8,450点。（完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”