台湾股市：收创一年半新低，因经济基本面不佳及亚股普遍下跌

路透台北8月11日 - 台湾股市周二收盘创一年半新低。分析师表示，受亚洲股市普遍下跌，及台湾基本面不佳等冲击，台股反弹无力，料短线大盘仍未能摆脱下跌趋，指数有机会下探8月7日的前波低点8,368点。

大盘加权股价指数 收跌0.86%，报8,394.14点，此前收盘低点为2014年2月10日的8,391.95点。今日成交初值 为1,000.13亿台币，上交易日修正后为791.59亿。

〞经济基本面不好，现在要看政策面有没有利多出来，才能够让市场信心恢复。〞凯基投顾分析师张明祥说。

睽违三年，台湾央行周二首见主导调降银行间隔夜拆款利率。分析师认为，央行此举反映经济基本面疲弱，调幅虽微小，但央行主导短率走低意图明显，宣示政策持续宽松。