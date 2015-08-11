日本股市：日经指数收跌，人民币意外贬值促使投资者获利了结

路透东京8月11日 - 日本股市日经指数周二微跌，此前中国央行将人民币兑美元汇率中间价报价一次性贬值近2%，投资者了结获利，因认为中国此举将支持经济和出口。

日经指数 收跌0.4%，至20,720.75点，此前曾逼近今年稍早触及的18年半高点。

东证股价指数 跌0.2%，至1,687.60点，回吐周一涨幅，该指数周一曾创八年高位。JPX日经400指数 跌0.2%，至15,219.52点。