日本股市：日经指数收跌，人民币意外贬值促使投资者获利了结

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月11日 - 日本股市日经指数周二微跌，此前中国央行将人民币兑美元汇率中间价报价一次性贬值近2%，投资者了结获利，因认为中国此举将支持经济和出口。
日经指数 收跌0.4%，至20,720.75点，此前曾逼近今年稍早触及的18年半高点。
东证股价指数 跌0.2%，至1,687.60点，回吐周一涨幅，该指数周一曾创八年高位。JPX日经400指数 跌0.2%，至15,219.52点。
钢铁以及其他与中国有关的股票未受获利了结影响，而且受中国将出台更多刺激举措的希望提振上涨。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”