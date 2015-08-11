全球金市：金价由三周高点下跌，因人民币贬值提振美元走强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美国经济状况基本恢复正常，美联储升息应很快到来。 他对记者称，“非常倾向于”美联储在9月政策会议上升息，但强调随后的升息应逐步进行。
金价受美联储料于今年自2006年以来首度升息的预期打压。投资者已经削减对无息资产黄金的曝险，并增加对美元的押注。
黄金自7月20日重挫跌穿每盎司1,100美元的关键支撑水平，7月24日创下2010年以来最低的1,077美元价位之后，便苦苦无法重新站上1,100的支撑。
现货铂金 下滑0.5%，报每盎司979.24美元，现货钯金 下挫1.1%，至每盎司601.05美元，两者皆接近多年低点。现货银 跌0.3%，报每盎司15.17美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 孙茉莉/于春红/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”