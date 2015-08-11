全球金市：金价由三周高点下跌，因人民币贬值提振美元走强

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美国经济状况基本恢复正常，美联储升息应很快到来。 他对记者称，“非常倾向于”美联储在9月政策会议上升息，但强调随后的升息应逐步进行。

金价受美联储料于今年自2006年以来首度升息的预期打压。投资者已经削减对无息资产黄金的曝险，并增加对美元的押注。

黄金自7月20日重挫跌穿每盎司1,100美元的关键支撑水平，7月24日创下2010年以来最低的1,077美元价位之后，便苦苦无法重新站上1,100的支撑。

现货铂金 下滑0.5%，报每盎司979.24美元，现货钯金 下挫1.1%，至每盎司601.05美元，两者皆接近多年低点。现货银 跌0.3%，报每盎司15.17美元。(完)

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