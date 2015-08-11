澳洲股市：收低，银行股领跌且医疗保健类股下挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼8月11日 - 澳洲股市周二下跌0.7%，主要是受银行股的跌势拖累，因中国意外贬值人民币汇率。
医疗保健类股也下滑，因Cochlear 的获利预估弱于预期。
澳股S&P/ASX 200指数 下滑约36点，收报5,473.2点。
全球最大的听力植入物生产商Cochlear的年度获利逊于预估，并将全年股息派发削减25%，2015/16财年获利增长预估低于预期，这引发医疗保健行业投资者的不安。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”