澳洲股市：收低，银行股领跌且医疗保健类股下挫

路透悉尼8月11日 - 澳洲股市周二下跌0.7%，主要是受银行股的跌势拖累，因中国意外贬值人民币汇率。

医疗保健类股也下滑，因Cochlear 的获利预估弱于预期。

澳股S&P/ASX 200指数 下滑约36点，收报5,473.2点。

全球最大的听力植入物生产商Cochlear的年度获利逊于预估，并将全年股息派发削减25%，2015/16财年获利增长预估低于预期，这引发医疗保健行业投资者的不安。（完）