香港个股：首创置业称9-10月集中推盘，有信心完成全年销售目标

路透香港8月11日 - 中国房地产商--首创置业 上半年的合同销售虽然只及全年目标约三分之一，公司解释，将集中于9-10月推出项目销售，以推出货量计，只要达到58%的去化率，全年350亿元人民币的销售目标便可达致，公司有信心可达标。

首创置业财务总监罗俊在业绩发布会称，公司下半年推出的总货量约394亿元，只要有58%的去化率，全年即可达标。该公司上半年的合同销售额为121.2亿元。

＂我们下半年主要新项目在北京、天津等核心城市，去化率比较高。＂他说，＂加上我们的项目以刚需及改善型为主，有信心可完成全年350亿元的目标。

在海外拓展方面，目前首创置业在澳洲与当地开发商Dyldam合作三个位于悉尼的住宅项目。总裁唐军表示，去年在澳洲的签约金额相当于20亿元人民币，今年上半年已有18.5亿元，相信下半年会较上半年更多。

＂目前我们集中在悉尼，暂时没有去其他地方的计划。＂唐军说。

公司目标澳洲的销售额能占到其今年整体销售目标的一成以上。

此外，首创置业昨晚公布，将向母公司首创集团增发10亿股新内资股，每股3.9港元（或3.08元人民币），集资约39亿港元，用于为土地收购提供资金及作为一般营运资金。