全球贸易：日本忧心TPP谈判后继乏力，美国看来打算放弃

路透东京8月11日 - 日本担心泛太平洋贸易协议谈判恐将后继乏力，此前参与谈判的人士未能同意本月再次会面以试图敲定协议。该协议将涵盖四成的全球经济。

来自12国磋商跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的部长们，上个月在夏威夷举行的谈判中未能达成协议，尽管有展现初步的乐观气氛。

日本经济财政大臣甘利明周二在博客表示，亦质疑在这些谈判中并未见到美国惯有的“顽强固执”的原因，尽管一些国家有意愿留下来试图达成协议。

“我强调...我们本月应该再次会面的理由，是因为每个国家都可能会失去兴趣，(谈判)将会漫无目的，”甘利明写道。

“如果他们失去兴趣，将需要旷日费时，才能让动机重新回到本来的水平，每个国家能否保持达成协议的动机是成功与否的关键。”