全球贸易：日本忧心TPP谈判后继乏力，美国看来打算放弃

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月11日 - 日本担心泛太平洋贸易协议谈判恐将后继乏力，此前参与谈判的人士未能同意本月再次会面以试图敲定协议。该协议将涵盖四成的全球经济。
来自12国磋商跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的部长们，上个月在夏威夷举行的谈判中未能达成协议，尽管有展现初步的乐观气氛。
日本经济财政大臣甘利明周二在博客表示，亦质疑在这些谈判中并未见到美国惯有的“顽强固执”的原因，尽管一些国家有意愿留下来试图达成协议。
“我强调...我们本月应该再次会面的理由，是因为每个国家都可能会失去兴趣，(谈判)将会漫无目的，”甘利明写道。
“如果他们失去兴趣，将需要旷日费时，才能让动机重新回到本来的水平，每个国家能否保持达成协议的动机是成功与否的关键。”
他并写道，“每个国家认为奇怪的地方是这次美国并未表现出其惯有的顽强固执，就直接放弃了。”他并称，美国的谈判者似乎认为，该协议不可能在一两天内达成。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”