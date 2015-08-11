台湾货币市场：央行引导隔拆利率走跌，短率暂稳但未来有走跌压力

* 央行引导隔拆利率走低，令短率有趋低压力 * 隔拆市场目前尚未受到影响 * 短票量且小，票券商酝酿下周调降利率 * 隔拆市场利率最快明天开始走低 记者 高洁如 路透台北8月11日 - 台湾银行间短率周二尚且平稳，不过央行三年来主动引导短率向下 ，这令短率有走低的压力。交易员表示，因央行今日动作尚微小，不排除未来短率仍有向下 的压力。 台湾央行周二调降委托银行代收隔夜拆款利率，自上日的0.388%调降至0.386%，是逾三 年来央行首见主导隔拆利率变动。分析师则认为，调幅微小，但央行主导短率走低意图明显 ，宣示政策持续宽松。 货币市场交易员则表示，拆款市场今日暂以不变应万变，由于央行动作实在微小，今日 暂且维持拆借利率于上日水准不变。短票则因票量不够因此尚未有调降动作。 〞我们是还没变啦，就差距实在太小了，可以观察一下再说，〞一位小型商银交易员说 。 他们表示，观察以往央行调整隔夜代收利率的情况来看，也不排除未来一个月内央行会 有连续性的调降利率，不妨观察一段时间再说。 本地时间1534 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.000 31.760 台湾加权股价指数<.TWI 8,394.14 8,466.84 I> 隔夜银行间拆款加权平 0.385% 0.386% 均利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.380-0.435% 0.380-0.450% --两周拆款利率区间 0.390-0.445% 0.395-0.430% **短票利率平稳** 短票方面，票券商交易员表示，虽然央行引导利率向下，但是由于本周的短票量实在太 少，为不犯众怒，因此打算将在下周短票在市场上大量供应之后，再压低利率。 〞而且这两天也还要看看，老大(央行)说不定过二天又往下，这样下行的压力又更大了 ，〞一位大型票券商交易员说。 票券商表示，市场上票少钱多的情况一直没改变，但下周开始短票的供给量会明显增加 ，届时调降利率的机会很大。 另外一家大型票券商则表示，央行今日的动作仍小，今短票利率先持平因应，未来是否 压低利率则要再观察。 台湾央行周二宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率再跌至0.619 %新低；低于市场预期的0.64-0.66%，并较上月标售的结果大跌5基点，主要反应了盘初央行 主导隔拆利率走低。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54%，同于上日。 但两年期定存单标售已率先走低。台湾央行周二宣布，今日标售的300亿台币两年期定 存单加权平均得标利率再跌至0.619%新低；不但低于市场预期，更较上月标售的结果大跌5 基点。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 544%，前日在0.546%；上日成交量41.2亿台币，前日124.77亿台币。 台湾央行周二存单到期金额5,573亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 本周央行存单到期金额总计为1兆3,705.5亿；本周余日的落点为周三2,360.5亿、周四2 ,408.5亿、周五723亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为212亿台币，累积超额准备为981亿台 币、加计前期1%的超额准备2,000亿台币。 **最快明日调降RP利率** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，央行下调隔拆利率料将令RP利率微幅走低或往 区间低点靠拢，最快明日就会调整。 资调人士表示，今日有10.07亿美元的英特尔 美元债交割，市场分配不均，不 过整体资金相当宽裕，RP多以到期续作为主。 〞今天下午应该就会开会讨论，至少也要降1个基点吧。〞一大型证券商交易员说。 另一中型证券商交易员则称，公司债RP承做利率应该有机会从0.63%下调至0.62%，会在 明、后天伺机调整。 一大型票券商交易员指出，在央行调降隔拆利率后，长官已经指示，在以不得罪客户的 前提下，将利率偏高的客户往主要区间调整，但低位不会改变。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要 成交在0.62-0.63%，利率与上日大致相似。 票券商利率也大致平稳，大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在 原水准，极短天期利率在0.42%，大区间在0.44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极 短天期仍在0.46%，大区间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条 件及承作对象不同，有所差异。 本周的紧缩因子还有：周三的麦格理集团 三年及五年宝岛债交割，金额3.7亿 人民币。 宽松因子有：周三99甲7期公债付息14亿台币；周四98甲5期公债付息12.75亿台币；周 五97甲5期公债付息15.75亿台币。(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯)