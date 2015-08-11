《中国企业债发行日程表》--8月11日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 北京市基础 40 可续期 8/10簿记建档 *4.90% AAA 8/11-8/13 银河证券 设施投资 (发行人有权选择续期5年) 中信证券 ======================================================================================== 当涂县城乡 9 7 8/7簿记建档 5.38% AA 8/10-8/14 国信证券 建设投资 (第3-7年分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保) ========================================================================================= 老河口市建设 8 7 8/11簿记建档 上限8.00% AA- 8/12-8/14 广州证券 投资经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/所持37宗国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 中关村 11 7 8/11簿记建档 上限4.80% AAA 8/12-8/14 中信建投证券 发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 徐州新盛建设 20 7 8/11簿记建档 上限6.00% AA+ 8/12-8/14 摩根士丹利华鑫证券 发展投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 荆门高新 7 7 8/10簿记建档 *5.48% AA 8/11-8/17 长江证券 技术产业开发 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 北京未来 10 7 8/12簿记建档 *上限5.00% AA+ 8/13-8/17 中信建投证券 科技城开发建设 (第3-7年分别偿还20%本金/中债信用增进投资股份公司担保) ========================================================================================= 丽水市城市 6 7 8/12簿记建档 上限6.39% AA 8/13-8/17 中投证券 建设发展 (第3-7年分别偿还20%本金) ======================================================================================== 国泰租赁 8 7 8/14簿记建档 -- AA 8/17-8/19 齐鲁证券

(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)