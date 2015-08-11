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市场报道 | 2015年 8月 11日 星期二 15:26 BJT

《汇市简讯》英镑/美元1.5550转为支撑位，受人民币贬值影响

0651 GMT

* 英镑/美元1.5550下方在亚洲盘转为支撑位，此前人民币意外贬值引发美元走升

* 挂在1.5550的卖单暂时构成了遏制英镑升向周一高点1.5606的阻力

* 在人民币意外贬值前，1.5601是英镑在亚洲盘的高点

* 买卖单通常会聚集整数附近

* 英国央行委员迈尔斯称在8月政策会议上有理由支持升息

* 候任英国央行委员弗利葛将在9月会议上接替迈尔斯的职务

(编译 高琦 审校 戴素萍)

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