《汇市简讯》英镑/美元1.5550转为支撑位，受人民币贬值影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0651 GMT
* 英镑/美元1.5550下方在亚洲盘转为支撑位，此前人民币意外贬值引发美元走升
* 挂在1.5550的卖单暂时构成了遏制英镑升向周一高点1.5606的阻力
* 在人民币意外贬值前，1.5601是英镑在亚洲盘的高点
* 买卖单通常会聚集整数附近
* 英国央行委员迈尔斯称在8月政策会议上有理由支持升息
* 候任英国央行委员弗利葛将在9月会议上接替迈尔斯的职务
(编译 高琦 审校 戴素萍)
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