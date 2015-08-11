美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，美国经济状况基本恢复正常，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的升息决定应该会很快到来。 他随后对记者称，他“非常倾向于”在美联储9月政策会议上升息，但强调随后的升息应逐步进行。他对逐步的定义是略快于隔次会议升息。