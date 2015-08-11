表格：外资在韩国股市卖超913亿韩元，连续第五日卖超

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月11日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市卖超913亿韩元，已连续五日卖超，期间累计卖超金额为3,117亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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8月11日 -91.3 -16.0 74.4
^8月10日 -59.7 -2.6 67.2
8月 7日 -34.0 -173.1 151.7
8月 6日 -101.9 -143.8 175.9
8月 5日 -24.8 17.8 -64.2
8月 4日 59.9 74.7 -173.5
8月 3日 -8.5 -105.1 55.0
7月31日 166.2 -90.2 -140.1
7月30日 -79.8 93.3 -25.2
7月29日 2.0 -34.1 3.1
7月28日 -130.5 207.1 -87.5
7月27日 1.1 36.0 -71.3
7月24日 -258.6 -148.8 383.3
7月23日 -189.2 5.9 171.7
7月22日 -377.0 -28.7 422.9
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本月以来 -260.4 -348.1 286.5
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今年以来 6,471.2 -10,150.5 6,471.2
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^ 8月10日为修正后数据
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”