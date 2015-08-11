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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 15:37 BJT

表格：外资在韩国股市卖超913亿韩元，连续第五日卖超

路透首尔8月11日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市卖超913亿韩元，已连续五日卖超，期间累计卖超金额为3,117亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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8月11日 -91.3 -16.0 74.4

^8月10日　　　 -59.7 -2.6 67.2

8月 7日　　　 -34.0 -173.1 151.7

8月 6日 -101.9 -143.8 175.9

8月 5日 -24.8 17.8 -64.2

8月 4日 59.9 74.7 -173.5

8月 3日 -8.5 -105.1 55.0

7月31日 166.2 -90.2 -140.1

7月30日 -79.8 93.3 -25.2

7月29日 2.0 -34.1 3.1

7月28日 -130.5 207.1 -87.5

7月27日 1.1 36.0 -71.3

7月24日 -258.6 -148.8 383.3

7月23日 -189.2 5.9 171.7

7月22日 -377.0 -28.7 422.9

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本月以来 -260.4 -348.1 286.5

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今年以来 6,471.2 -10,150.5 6,471.2

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^ 8月10日为修正后数据

(完)

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