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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 15:47 BJT

日本债市：公债价格上涨，人民币贬值冲击风险意愿

此次标售最低得标价为103.10；投标倍数则从上个月的2.21升至3.30。平均得标价与最低得标价之间的差距从前次的0.41缩减至0.15，表明需求增强。

指标10年期日债收益率 下跌1个基点至0.390%，稍早上涨高见0.415%。

20年期 和30年期 收益率双双上涨0.5个基点，分别报1.175%和1.430%。稍早分别高见1.195%和1.445%。

10年期日债期货 价格收升0.07点至147.69。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.0 0.005%

五年期公债 0.090% +0.5 0.085%

10年期公债 0.390% -1.0 0.400%

20年期公债 1.175% +0.5 1.170%

30年期公债 1.430% +0.5 1.425%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.69 +0.07 147.62

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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(编译 孙茉莉/戴素萍 审校 艾茂林/蔡美珍)

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