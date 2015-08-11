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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 16:08 BJT

金属期市：伦敦期铜下跌，受中国放手人民币贬值影响

0702GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，至每吨5,230.50美元，上日的2.6%涨幅侵蚀殆尽。上周铜价触及六年低点5,121美元。

“我认为人民币贬值将导致保税溢价下滑，因人民币贬值，将使中国的铜购买量减少，更加难以进口。”新加坡一名交易商表示。

上海期货交易所主力10月期铜合约 缩减稍早涨幅，但仍上扬3.2%，至每吨39,060元人民币(约合6,180美元)。价格上扬也导致未平仓合约大减，空头回补也暗示升势料将持续。

LME期铝 、期镍 、期锌 、期锡 与期铅 皆下跌1-2.5%。上海期交所金属缩减涨幅，但皆收升1-3%，唯独上海期铝 例外，该期约仅收升0.5%，受供应过剩拖累。

“金属价格自2014年中期以来已下挫25%--最近一波的卖压很有可能是受到中国股市的跌势带动...这是以从大宗商品市场撤出的一系列资金，以及金属强大的空头走势为依据，”摩根士丹利在一份报告中表示。

“投资者可能因为认定中国原料密集成长周期已经成熟而出走。”(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/陈宗琦；审校 于春红/孙茉莉)

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