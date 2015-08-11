金属期市：伦敦期铜下跌，受中国放手人民币贬值影响

上海期货交易所主力10月期铜合约 缩减稍早涨幅，但仍上扬3.2%，至每吨39,060元人民币(约合6,180美元)。价格上扬也导致未平仓合约大减，空头回补也暗示升势料将持续。

“金属价格自2014年中期以来已下挫25%--最近一波的卖压很有可能是受到中国股市的跌势带动...这是以从大宗商品市场撤出的一系列资金，以及金属强大的空头走势为依据，”摩根士丹利在一份报告中表示。