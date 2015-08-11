欧元债市：希腊救助协议提振，低评等公债未受人民币贬值冲击

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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在全球蜂拥买进高评级资产下，推低德债收益率 和美债收益率 4-5个基点，欧股和亚股则走疲，希腊协议意谓着二线国家债券亦持坚。
人民币贬值引发对中国经济放缓程度的担忧，以及其对其他地区的影响。
“人民币贬值被解读为中国的情况进展不是那么好，而这个举措让投资人采取避险行动，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet表示。其并称，“希腊协议达成，欧洲央行持续买进债券，二线国家的利差将会大幅收窄。”
西班牙 和意大利 10年期公债收益率下跌4个基点，分别报1.94%和1.80%。两者和德债收益率的利差已缩窄至112-128个基点。
另一个推低欧元区公债收益率的因素是，预期中国经济放缓可能打压欧元区的通胀前景，促使欧洲央行将提供更多的刺激。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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