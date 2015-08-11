欧元债市：希腊救助协议提振，低评等公债未受人民币贬值冲击

在全球蜂拥买进高评级资产下，推低德债收益率 和美债收益率 4-5个基点，欧股和亚股则走疲，希腊协议意谓着二线国家债券亦持坚。

人民币贬值引发对中国经济放缓程度的担忧，以及其对其他地区的影响。

“人民币贬值被解读为中国的情况进展不是那么好，而这个举措让投资人采取避险行动，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet表示。其并称，“希腊协议达成，欧洲央行持续买进债券，二线国家的利差将会大幅收窄。”

西班牙 和意大利 10年期公债收益率下跌4个基点，分别报1.94%和1.80%。两者和德债收益率的利差已缩窄至112-128个基点。