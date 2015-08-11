路透伦敦8月11日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周空方掼压跌破1.0850的行动失败后，欧元/美元持续区间波动。需要突破1.1030才能够重新瞄准两周前高点1.1125，若跌破1.0800则有可能探向1.0600。

美元/日圆：周五未能攻破125.00区域，引发一波抛盘，有可能回探123.75区域，之后则是123.00。唯有升破125.00才有可能再度上看125.85的高点。

英镑/美元：英镑上周表现令人失望，可能跌向正在相互靠近的100日及200日均线切入位1.5370，但整体而言仍在1.5400/1.5700的大区间内波动。过去五周的高点1.5680仍是上档重要阻力，突破1.5700后上档目标价为1.5820。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1027 1.1016 0.10 -8.85 1.2097

美元/日圆 124.89 124.61 0.22 4.55 119.68

欧元/日圆 137.71 137.28 0.31 -5.17 144.77

美元/瑞郎 0.9827 0.9836 -0.09 -1.16 0.9941

英镑/美元 1.5599 1.5586 0.08 0.17 1.5573

美元/加元 1.3021 1.3000 0.16 12.08 1.1618

澳元/美元 0.7343 0.7410 -0.90 -10.10 0.8168

新西兰元/美元 0.6563 0.6613 -0.76 -15.83 0.7797

欧元/瑞郎 1.0836 1.0835 0.01 -9.90 1.2026

欧元/英镑 0.7068 0.7068 0.00 -8.86 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.6033 9.5752 0.29 2.07 9.4688

美元/挪威克朗 8.2006 8.1974 0.04 9.75 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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