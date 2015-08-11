离岸人民币：法国东方汇理银行三、五年宝岛债以4.03%和4.2%询价--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月11日 - 两位消息人士周二指出，法国东方汇理银行 计划在台湾发行三年及五年期宝岛债，其中三年券以4.03%询价，设有满两年可开始赎回条件(NC2)；五年券则以4.2%询价，设有满四年可开始赎回条件(NC4)。
消息人士并称，东方汇理银行本期宝岛债预计募资3-4亿人民币。
路透暂时未能联系到东方汇理银行对此评论。(完)
台湾人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”