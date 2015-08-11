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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 16:22 BJT

离岸人民币：法国东方汇理银行三、五年宝岛债以4.03%和4.2%询价--消息

路透台北8月11日 - 两位消息人士周二指出，法国东方汇理银行 计划在台湾发行三年及五年期宝岛债，其中三年券以4.03%询价，设有满两年可开始赎回条件(NC2)；五年券则以4.2%询价，设有满四年可开始赎回条件(NC4)。

消息人士并称，东方汇理银行本期宝岛债预计募资3-4亿人民币。

路透暂时未能联系到东方汇理银行对此评论。(完)

台湾人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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