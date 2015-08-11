《路透晚报》--8月11日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，人民币意外贬值促使投资者获利了结

日经指数周二微跌，此前中国央行将人民币兑美元汇率中间价报价一次性贬值近2%，投资者了结获利，因认为中国此举将支持经济和出口。日经指数收跌0.4%，至20,720.75点，此前曾逼近今年稍早触及的18年半高点。东证股价指数跌0.2%，至1,687.60点，回吐周一涨幅。

--中国股市：沪综指震荡近收平，人民币中间价大幅贬值拖累大盘反弹

沪综指震荡近收平。分析师指出，受中国央行公布7月金融数据特别是大幅下调人民币对美元汇率中间价等因素影响，今日股指围绕前收盘点位出现较大幅度拉锯震荡，盘中板块轮动加快，多空转换频繁。预计短线大盘呈箱体震荡，阻力位仍上看半年线(4,075)附近。沪综指收报3,927.908点，跌0.51点或0.01%。上证A股今日成交7,113亿元人民币，上日为6,516亿元。

--香港股市：收盘小跌，人民币贬值打压航空和进口商股票

香港股市回吐稍早的升幅盘终收跌，受内地航空和进口商股票下跌的拖累。中国今日大幅下调人民币中间价可能不利于上述行业。恒生指数收低0.1%至24,498.21点，恒生国企指数跌0.2%至11,264.64点。

--汇市：人民币创1994年来最大跌幅，因人民币中间价贬值近2%

人民币创逾20年来最大跌幅，触及三年新低，因此前中国央行出人意料地让人民币中间价一次性贬值近2%， 激起一系列反应，不少分析师认为货币战争的阴影渐近。澳元与新西兰元受拖累下跌，0852GMT时，澳元跌1.09%，报0.7331美元；人民币兑美元即期汇率收贬1.8%创历史最大单日跌幅，并创近三年收盘新低。

--欧元债市：希腊救助协议提振，低评等公债未受人民币贬值冲击

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)下降，尽管人民币贬值刺激一波避险风潮，但希腊达成救助协议，使得低评级的欧元区债券免受拖累。希腊10年期债券收益率下降0.5点，至10.66%，两年期债券收益率下降逾三个百分点，至略低于16%。

--国际油市：油价下跌，中国让人民币贬值强化油市基本面疲弱看法

油价在上日大涨后下滑，因中国在一系列疲弱经济数据后让人民币兑美元中间价贬值，强化了市场对油市基本面过于疲弱无力支撑油价上行的看法。0842GMT，近月布兰特原油期货上涨0.01美元，报每桶50.42美元。美国原油期货跌0.06美元至44.90美元。

--全球金市：金价由三周高点下跌，因人民币贬值提振美元走强

金价走低，此前中国人民币贬值后美元上涨，加大了黄金下跌的压力。美国的升息前景已然使金价承压。。0844 GMT时，现货金报每盎司1,112.80美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，受中国放手人民币贬值影响

伦敦期铜下跌，因中国周末公布疲弱数据后，当局放手让人民币贬值协助提振出口，这也打消了铜价上日的涨势；期铜上日创下一个月来最大单日涨幅，因预期中国将推出更多刺激措施。0846GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.45%，至每吨5,232美元。上海期货交易所主力10月期铜合约收高3.20%，至每吨39,060元人民币。