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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 16:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月11日

路透香港8月11日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:14时，1
 港元=0.81539人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为37.5%，低于上交易日收盘的40.29%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.87      5.34      1.12
 建设银行                                          6.10      6.32      1.18
 中国银行                                          4.45      4.21      1.30
 农业银行                                          3.48      3.50      1.22
 招商银行                                         18.20     21.65      1.03
 中信银行                                          7.79      5.55      1.72
 交通银行                                          6.90      6.84      1.24
 民生银行                                          9.28      8.94      1.27
 中国人寿                                         28.79     29.55      1.19
 中国平安                                         34.87     44.55      0.96
 中国太保                                         25.91     32.70      0.97
 中信证券                                         22.11     21.25      1.28
 新华人寿                                         45.51     34.30      1.63
 海通证券                                         17.30     13.98      1.52
 华能国际                                         11.06      9.55      1.42
 大唐发电                                          7.17      3.42      2.57
 华电国际                                          8.93      7.35      1.49
 中煤能源                                          9.64      3.86      3.06
 中国神华                                         19.77     15.40      1.57
 中国石油                                         11.15      7.33      1.87
 兖州煤业                                         12.63      4.65      3.33
 中国石化                                          6.12      5.78      1.30
 上海石化                                          8.58      3.39      3.10
 中海油服                                         23.40     10.18      2.82
 仪征化纤                                          9.66      2.69      4.40
 中国铝业                                          7.20      3.07      2.88
 江西铜业                                         17.69     10.72      2.02
 洛阳钼业                                         15.75      5.17      3.74
 紫金矿业                                          4.64      2.29      2.48
 马钢股份                                          4.63      2.22      2.56
 鞍钢股份                                          6.50      4.71      1.69
 重庆钢铁                                          4.41      1.47      3.68
 海螺水泥                                         21.02     27.10      0.95
 洛阳玻璃                                         26.92      5.93      5.57
 京城机电                                         13.29      5.40      3.02
 中联重科                                          7.45      4.35      2.10
 金隅股份                                         10.79      6.94      1.91
 中国国航                                         11.50      7.42      1.90
 东方航空                                         11.39      5.46      2.56
 南方航空                                         12.36      6.76      2.24
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.89
 中海集运                                          8.73      3.11      3.44
 中集集团                                         26.07     17.20      1.86
 中海发展                                         11.08      5.49      2.48
 宁沪高速                                          8.21      9.99      1.01
 深高速                                            8.26      5.51      1.84
 成渝高速                                          6.04      3.15      2.35
 皖通高速                                         10.50      6.75      1.91
 广深铁路                                          6.13      4.08      1.84
 中国南车                                         15.90     10.32      1.89
 中国交建                                         16.01     10.84      1.81
 中国铁建                                         17.79     11.84      1.84
 中国中铁                                         14.41      7.82      2.26
 长城汽车                                         34.33     24.95      1.69
 比亚迪                                           65.70     36.30      2.22
 广汽集团                                         18.91      6.44      3.60
 青岛啤酒                                         38.98     41.90      1.14
 白云山                                           32.35     21.65      1.83
 新华制药                                         12.15      5.00      2.98
 海信科龙                                         11.29      5.73      2.42
 南京熊猫                                         19.07      6.40      3.65
 晨鸣纸业                                          9.23      4.11      2.75
 上海医药                                         22.06     18.84      1.44
 中兴通讯                                         21.32     17.50      1.49
 东方电气                                         18.20     11.06      2.02
 潍柴动力                                         24.40     11.36      2.63
 东北电气                                          6.32      2.19      3.54
 广船国际                                         55.99     24.25      2.83
 经纬纺机                                         17.50     11.10      1.93
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.08
 一拖股份                                         14.39      5.57      3.17
 北辰实业                                          6.61      2.65      3.06
 创业环保                                         11.83      5.11      2.84
 中国中冶                                          7.97      2.99      3.27
 金风科技                                         18.67     15.74      1.45
 丽珠                                             69.45     40.00      2.13
 万科                                             15.57     19.20      0.99
 郑煤机                                            9.55      4.32      2.71
 大连港                                            7.28      2.93      3.05
 山东墨龙                                         11.17      3.38      4.05
 浙江世宝                                         52.01     15.38      4.15
 复星医药                                         27.89     23.70      1.44
 光大银行                                          4.62      4.26      1.33
 东江环保                                         20.22     14.40      1.72
 上海电气                                         15.10      5.10      3.63
 广发证券                                         19.10     14.84      1.58
 华泰证券                                         19.25     15.86      1.49
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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