版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 16:34 BJT

香港已公布经济指标--2015/8/11

时间            经济指标              按年%        前月（季）按年%     上年同月（季）按年
                                                                           %
 2015年6月    零售销售值                   -0.4             -0.1                -6.9
 2015年6月    零售销售量                   +4.4             +4.7                -7.5
 2015年6月    综合消费物价指数(CPI)        +3.1             +3.0                +3.6
 2015年6月    甲类消费物价指数(CPI A       +4.4             +4.2                +3.7
              )                                                            
 2015年第一   本地生产总值(GDP)            +2.1             +2.4                +2.5
 季                                                                        
 ------------------------------------------------------------------------------------------
                                       15年4月-6月%       15年3月-5月%        14年4月-6月%
              失业率                       3.2                3.2                 3.2
 ------------------------------------------------------------------------------------------
              （以下以10亿港元为单位       当月              前月              上年同期
              ）                                                           
 2015年6月    贸易赤字／盈余              -45.78            -40.1               -43.11
                                                                           
 注：   *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

   ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 
   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐