企业并购：中远集团和中国海运正洽谈合并--消息人士

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路透上海8月11日 - 直接知悉相关情势的消息人士表示，中国最大两家航运业者--中远集团以及中国海运正就为两家公司可能合并进行协商。

“存在着(可能合并的)构想，”这位要求匿名的消息人士表示，“正在进行讨论。”

这两大集团旗下的上市公司包括中国远洋 以及中海发展 等均自8月10日起暂停交易，称他们“在筹化重大事项”。

根据谘询机构Alphaliner资料，中远集团及中国海运目前分别为全球第六大及第七大集装箱货运业者。

中国《财新》杂志网站周一晚间援引未署名的中远集团高管称，当局敦促这两家公司自8月开始，在三个月内起草一份合并的初步方案。

报导称，两家公司将成立一个五人工作小组考虑合并方案，其中三人来自中国海运，两人来自中远，中国海运集团董事长许立荣担任小组的负责人。

这两家公司宣传部的负责人拒绝对报导置评。

中国政府曾表示要对许多国企进行改革，精简臃肿的产业，以提升在全球的竞争力。作为该计划的一方面，今年两家核电公司，以及南车和北车都将进行合并。(完)