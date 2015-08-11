欧洲汇市：英镑兑人民币升至10个月高点，因中国安排人民币贬值

英镑 升至人民币9.8690元，为去年10月以来最高水平。英镑兑美元 涨0.1%，至1.5606美元。欧元兑英镑 微升至0.7075英镑。

交易员忙于建仓。周三将有劳动市场数据公布，这些数据受到英国央行密切关注。英国零售业联盟(BRC)的数据显示，英国7月份零售销售增速略慢于6月份，但基本动能依然强劲。

法国兴业银行外汇分析师Kit Juckes称：“利率前景给英镑带来提振，鉴于薪资增长更快等原因，与美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息的可能性相比较，英国加息的可能性受到的质疑较少。我们不打算做多英镑/美元，但我们仍青睐欧元/英镑空仓。”

英国央行委员迈尔斯称在上周他最后一次政策会议上有理由支持升息，并称英国央行推迟升息越久，升息的路径就会更陡一些。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价