日本经济：成长预估遭分析师大幅调降，日央行乐观预期蒙阴

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
许多分析师同意日本央行认为第三季成长将反弹的看法，因美国需求稳健提振出口，且日本家庭因薪资调升而重启支出。
不过分析师表示，第二季数据预期表现不佳，加上夏季期间只要出现任何疲弱数据，势将迫使日本央行在10月的下次预测检讨中调降展望。
“问题是日本央行调降预估的幅度多大。日本央行表示，当前消费疲弱是暂时现象，但无法确定是否确实如此，”日本巴克莱资本分析师Yuichiro Nagai表示。
预估下调并未支持短期内货币政策放松的预期，部分因为央行官员对乐观措辞的态度坚定，尽管近期一连串数据表现疲弱。
“除非第三季经济再度遭受萎缩的打击，并落入衰退，否则央行可能对情势继续保持乐观看法，并暂时停止进一步宽松，”巴克莱的Nagai表示。(完) (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 戴素萍/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”