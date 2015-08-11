日本经济：成长预估遭分析师大幅调降，日央行乐观预期蒙阴

许多分析师同意日本央行认为第三季成长将反弹的看法，因美国需求稳健提振出口，且日本家庭因薪资调升而重启支出。

不过分析师表示，第二季数据预期表现不佳，加上夏季期间只要出现任何疲弱数据，势将迫使日本央行在10月的下次预测检讨中调降展望。

“问题是日本央行调降预估的幅度多大。日本央行表示，当前消费疲弱是暂时现象，但无法确定是否确实如此，”日本巴克莱资本分析师Yuichiro Nagai表示。

预估下调并未支持短期内货币政策放松的预期，部分因为央行官员对乐观措辞的态度坚定，尽管近期一连串数据表现疲弱。

“除非第三季经济再度遭受萎缩的打击，并落入衰退，否则央行可能对情势继续保持乐观看法，并暂时停止进一步宽松，”巴克莱的Nagai表示。(完) (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 戴素萍/王洋)