重温稿-《中国新债预测》五年续发国债收益率均值3.22%，需求一般定位近二级

* 招标品种: 财政部今年第11期五年品种的第二次续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(12日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.16-3.28%

* 预测均值: 3.22%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月11日 - 中国财政部周三将续招标发行五年期固息国债。路透调查显示，人民币汇率超预期贬值及7月金融数据走高引发现券市场担忧情绪，二级收益率快速反弹，短期机构交投情绪略偏空，预计明日新债需求一般，定位接近或略高于二级，预测均值落于3.22%。

“今天二级收益率上了，地方债又太多，银行也配不动了，”华中一银行交易员表示，而且国债需求本身也不及金融债，因此预计明日国债需求不会太好。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.1799%。二级市场上，本次增发的标的券 最新成交于3.22%。

不过北京一券商交易员则认为，最新公布的信贷数据也是虚高，人民币贬值对市场的影响还不确定，债市走势有望回归基本面，而五年期国债作为标准期限品种，需求不会太悲观。

中国7月新增人民币贷款创逾六年新高，M2增速亦创一年新高，远超央行年初12%目标。分析人士表示，M2增速扩大系受前期降准释放流动性影响，而证金公司股灾救市资金则为推升当月新增贷款虚高主要原因，剔除这一因素，显示实体经济需求仍旧疲弱态势不改。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

明日招标国债为今年第11期 五年品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，竞争性招标时间为8月12日上午10:35-11:35。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前同期国债相同，从2015年5月28日开始计息；票面利率3.1%。