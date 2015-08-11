企业并购：英国培生拟售经济学人股权，Exor持股比例将达四成--消息

路透米兰8月11日 - 两位知情消息人士周二称，英国培生(Pearson)最早本周应会宣布将经济学人(The Economist)的50%股权，以4亿英镑(合6.24亿美元)出售给意大利的Exor和Rothschild家族。

一位消息人士称，交易完成后，Exor在经济学人集团(The Economist Group)的股权比重，预料将从目前的4.72%提高至约40%。

这位消息人士称，交易细节仍待敲定，Exor的持股比例可能要花些时间才能达到40%。

该消息人士补充称，Exor和Rothschild家族正在磋商治理协议，使双方成为投票权平等的集团大股东。目前Rothschild家族掌握着经济学人约21%的股权。

培生拒绝置评。该公司上月将金融时报卖给日本媒体集团日本经济新闻。(完)