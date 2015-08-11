企业并购：英国培生拟售经济学人股权，Exor持股比例将达四成--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透米兰8月11日 - 两位知情消息人士周二称，英国培生(Pearson)最早本周应会宣布将经济学人(The Economist)的50%股权，以4亿英镑(合6.24亿美元)出售给意大利的Exor和Rothschild家族。
一位消息人士称，交易完成后，Exor在经济学人集团(The Economist Group)的股权比重，预料将从目前的4.72%提高至约40%。
这位消息人士称，交易细节仍待敲定，Exor的持股比例可能要花些时间才能达到40%。
该消息人士补充称，Exor和Rothschild家族正在磋商治理协议，使双方成为投票权平等的集团大股东。目前Rothschild家族掌握着经济学人约21%的股权。
培生拒绝置评。该公司上月将金融时报卖给日本媒体集团日本经济新闻。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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