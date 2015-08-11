日本个股：东芝计划对上个财年减记逾8亿美元--日经新闻

东芝已因等待接受调查，而推迟公布至3月底止的年度业绩。

投资者长期以来一直担忧，东芝对西屋(Westinghouse )87%持股的相关资产和商誉价值有夸大之嫌。

东芝在2006年核能行业畅旺之际，斥资54亿美元成为西屋大股东。如今东芝打算削减这项业务的持股，不过分析师表示，东芝恐怕恐怕很难找到买家。