日本个股：东芝计划对上个财年减记逾8亿美元--日经新闻

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
东芝已因等待接受调查，而推迟公布至3月底止的年度业绩。
投资者长期以来一直担忧，东芝对西屋(Westinghouse )87%持股的相关资产和商誉价值有夸大之嫌。
东芝在2006年核能行业畅旺之际，斥资54亿美元成为西屋大股东。如今东芝打算削减这项业务的持股，不过分析师表示，东芝恐怕恐怕很难找到买家。
多数人预期，不论东芝再怎么卖，跟当年的支出相比，都只能收回一小部分投资，因为历经了福岛核灾，核能受欢迎的程度已大不如前。当年的福岛核灾，促使许多国家政府暂停核能计划的扩张。(完) (编译 高琦/陈宗琦；审校 艾茂林/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”