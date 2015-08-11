香港房地产：人民币贬值削内地人来港置业意欲，料内地买家比例转跌--美联

路透香港8月11日 - 香港地产代理--美联集团 旗下美联物业周二表示，人民币贬值将降低内地人来港置业的意欲，令原来于今年第二季出现反弹的内地买家占二手住宅住册宗数比率，有机会于本季转跌。

中国央行今天宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%，为历来最大降幅。

美联物业住宅部行政总裁布少明指，人民币汇率自去年底已反覆贬值，至今当局下调人民币中间价报价，进一步强化人民币贬值预期，变相降低内地人来港的购买力，令原来于今年第二季反弹至4.4%的内地买家占二手住宅注册宗数比率，有机会于本季转跌，回落至4%以下水平。

＂在联系汇率下，人民币兑港元贬值，难免影响内地人来港消费的意欲，包括香港物业对内地客的吸引力进一步下降。＂布少明称。

事实上，自香港政府2012年10月推出针对非本地永久性居民购买本地住宅征收15%的买家印花税（BSD）后，内地人来港置业情况锐减。

美联物业综合土地注册处数据，根据已知的个人买卖中，以英文姓名拼音辨别，内地客来港置业比率由2011年末10.3%高位，反覆回落至不足4%低位，而受惠早前A股畅旺所引发的财富效应，诱发部份内地资金回归港楼，带动该比率由今年首季约3.7%反弹至次季约4.4%，人民币倘大幅贬值，第三季该比率有机会结束上升势头，甚至回落至4%以下水平。