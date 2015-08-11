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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 17:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，人民币中间价贬值后商品价格下滑

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。人民币兑美元即期收贬1.8%至近三年来新低，与一次性贬值近2%的中间价联袂创出历史最大跌幅。

上海主力期胶1月合约 收高75元人民币，报每吨12,175元，稍早一度触及高点12,535元。

新加坡商品交易所(SICOM)9月合约 最新报每公斤135.7美分，跌1.0美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 蔡美珍)

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