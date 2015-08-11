美国个股：康菲石油国际为其印尼油气区块寻求买家--消息人士

路透雅加达8月11日 - 美国油气企业康菲石油国际(ConocoPhillips) 及印尼政府消息人士称，该公司正检视在印尼的项目组合，可能很快寻求出售其在纳土纳海一共同开采区块的部分股权。

南纳土纳海B区块发言人Elan Biantoro对路透表示，康菲石油国际已提议上游油气监管机构SKKMigas打开其在该区块的资料室，指称企业作出这样的要求通常是“打算转移他们的参与利益。”

发言人Joang Laksanto对路透确认，康菲石油国际打开资料室，向其他投资者提供其股权。

康菲石油国际拥有南纳土纳海B区块40%的权益，其他企业也有参与利益，雪佛龙(Chevron) 持有25%，日本国际石油开发帝石 则持有35%。(完)