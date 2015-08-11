美国个股：康菲石油国际为其印尼油气区块寻求买家--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达8月11日 - 美国油气企业康菲石油国际(ConocoPhillips) 及印尼政府消息人士称，该公司正检视在印尼的项目组合，可能很快寻求出售其在纳土纳海一共同开采区块的部分股权。
南纳土纳海B区块发言人Elan Biantoro对路透表示，康菲石油国际已提议上游油气监管机构SKKMigas打开其在该区块的资料室，指称企业作出这样的要求通常是“打算转移他们的参与利益。”
发言人Joang Laksanto对路透确认，康菲石油国际打开资料室，向其他投资者提供其股权。
康菲石油国际拥有南纳土纳海B区块40%的权益，其他企业也有参与利益，雪佛龙(Chevron) 持有25%，日本国际石油开发帝石 则持有35%。(完)
(编译 于春红; 审校 陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”