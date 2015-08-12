重温稿-路透调查：台湾10年公债殖利率波段低档料在1.20%，因央行开启降息通道

路透台北8月11日 - 台湾央行周二调降隔夜拆款利率，引发公债殖利率大跌。路透调查显示，央行此举开启了通往降息的道路。此令公债交易商偏多操作，指标10年公债 殖利率将先向1.25%颈线测试，并不排除跌向1.20%整数关卡。

路透访谈10家公债交易商，多数认为，台湾近期经济基本面急速转坏，令央行不得不调整隔拆利率引导实质利率走低。虽然短期还不至于调降名目利率，但市场对于降息的预期已然提高。

〞开启了就有想像空间，现在是最甜的时候。〞一位票券商交易员说。

交易商将高度关注央行后续动作，观察重点在于会不会减少利率为0.87%的28天期存单冲销量，并扩大0.50%低利率的14天期存单发行，或者将14天期存单利率向下调整且更为密集地发行。

一证券商交易员表示，目前债市殖利率的所有均线都已跌破，只能看历史线图寻找下方的压力区。短线10年券104/5 殖利率将先测试1.25%的颈线压力。若跌破，就会测向2013年2、3月的起涨点1.200%。

另一银行交易员指出，内部对于台股后市悲观以对，大盘加权股价指数 不排除跌向7,500点。股市续跌料引发更多资金涌向债市避险。以技术面来看，债市殖利率下方没有明显压力，且政策有利多方操作，因此10年券殖利率测向1.200%的机率存在。

台湾公债殖利率周二大幅收低，五、10年公债殖利率纷创逾26个月低位。因央行调降委托银行代收隔夜拆款利率为0.386%，此前为0.388%。

台湾主计总处7月底公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增0.64%，创三年低位。分析师认为全年保3%料无望。

以下为公债交易商对10年公债殖利率低点预估：

金融机构 殖利率低位(%)

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大型证券一 1.200

大型证券二 1.200

大型证券三 1.200

大型证券四 1.200

大型票券一 1.250

大型票券二 1.250

中型银行一 1.250

大型银行一 1.200

大型银行二 1.200