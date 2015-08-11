中国新债：广东省定向发行总额184.3亿元地方债，利率较下限上浮15%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月11日 - 中国广东省财政厅周二稍晚公告，当日采用定向承销方式发行了总额184.263亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券145.448亿元，专项债券38.815亿元。各期限利率较下限上浮幅度均为15%。
广东省本次定向发行的一般债券期限包括三年、五年、七年和10年四种，利率分别为3.32%、3.66%、3.96%和3.99%。发行规模上，三年期为14.5448亿元，五、七、10年均为43.6344亿元。
专项债券期限五、七和10年，利率依次为3.66%、3.96%和3.99%，发行量各为19.4075亿元、7.7630亿元和11.6445亿元，利率和较下限上浮幅度与一般债券相同。
从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省持平或贴近下限，上海市上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。
财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”