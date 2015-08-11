国际油市：亚洲船用燃料油升水下滑，因供给过剩且需求不振

路透新加坡8月11日 - 新加坡船用燃料油升水周二下跌，交易商称原 因在于供给过剩且需求疲软。 380-cst船用燃料油升水下跌0.69美元，至每吨较现货价格升水0.34 美元。 “升水下滑综合了供给过剩及需求疲软因素，”一名新加坡船用燃料 油交易商表示。 令前景进一步恶化的是，中国对燃料油的进口需求料逐渐下滑，因中 国商务部发给山东东明石化集团及盘锦北方沥青公司这两家独立炼厂直接 进口原油的执照。 在放宽原油进口配额之前，规模较小的独立炼厂多数是裂解燃料油以 生产柴油及汽油，并通过中国石化及中国石油等国营炼厂进口原油。 北京当局至今已经发出71.58万桶/日的进口配额给那些独立炼厂。 现货市场有两笔交易。 嘉能可向SK出售4万吨380-cst燃料油，8月26-30日装运，每吨较8月 现货报价贴水5美元。 维多向嘉能可买进2.5万吨380-cst燃料油，8月26-30日装运，每吨报 261美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)