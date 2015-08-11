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亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 19:19 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格小升，因马币疲弱且出口数据未发挥作用

路透雅加达8月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二小升，但仍和11个月
低位相去不远，此前马币跌至17年新低，而交易商表示，近期数据显示食
用油需求平平。
    
    马来西亚10月指标棕榈油期货 收盘上涨0.54%，至每吨2,04
0马币。成交量报39,928口，高于通常的35,000口。
    
    “由于供应和需求均疲弱，因此只有小升，”一外国大宗商品经纪商
驻吉隆坡交易员表示。“出口数据没有太大的提振作用。”
    
    周一公布的数据显示，7月底马来西亚棕榈油库存增加5.29%至227万
吨，前月底修正为215万吨；产量则增加2.93%。    
    
    “需求并不强，”该位交易商表示。他指的是出口数据对实货价格的
影响。
    
    路透市场分析师王涛表示，从波浪型态及费波纳奇预测分析来看，棕
榈油价格可能再度测试2,017马币的支撑位。(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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