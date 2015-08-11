马来西亚期市：棕榈油价格小升，因马币疲弱且出口数据未发挥作用

路透雅加达8月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二小升，但仍和11个月 低位相去不远，此前马币跌至17年新低，而交易商表示，近期数据显示食 用油需求平平。 马来西亚10月指标棕榈油期货 收盘上涨0.54%，至每吨2,04 0马币。成交量报39,928口，高于通常的35,000口。 “由于供应和需求均疲弱，因此只有小升，”一外国大宗商品经纪商 驻吉隆坡交易员表示。“出口数据没有太大的提振作用。” 周一公布的数据显示，7月底马来西亚棕榈油库存增加5.29%至227万 吨，前月底修正为215万吨；产量则增加2.93%。 “需求并不强，”该位交易商表示。他指的是出口数据对实货价格的 影响。 路透市场分析师王涛表示，从波浪型态及费波纳奇预测分析来看，棕 榈油价格可能再度测试2,017马币的支撑位。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)