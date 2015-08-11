国际油市：亚洲汽油裂解价差自一个月高点下跌，Petronas买进汽油船货

路透新加坡8月11日 - 亚洲汽油裂解价差周二自一个月高点下跌，报 每桶16.97美元，仍较今年前七个月均价高出35%。 交易商表示，马来西亚国家石油公司(Petronas)到新加坡现货市场买 进汽油船货。 Petronas从卢克石油(Lukoil)买进95号汽油船货，8月26-30日装运， 每桶72.10美元。 这个不寻常举措背后的原因尚不明朗，但大致上来说汽油供应相对 吃紧，因全球需求良好。 BP买进两批汽油船货，其中一批是从维多买进的92号汽油，8月31日 至9月4日装运，每桶67美元，另一批船货则是从PTT买进的95号汽油，预 定8月26-30装运，每桶72.30美元。 PTT从维多买进92号汽油船货，8月20日至9月3日装运，每桶67.88美 元。 亚洲石脑油裂解价差从五个交易日低点反弹，来到两个交易日高点每 吨91.40美元，但交易商多预期未来市况震荡，反映布兰特原油价格走势 。 新加坡市场有四笔石脑油现货交易。 Socar分别从维多及壳牌买进10月上半月船货，每吨报471美元。 Socar并与买家伊藤忠签订10月上半月/10月下半月石脑油价差交易， 报每吨0.75美元。 Petro-Diamond从贡渥(Gunvor)买进10月上半月石脑油船货，每吨报4 69美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)