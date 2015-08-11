版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 11日 星期二 19:54 BJT

东南亚股市：多数下跌，因资金外流及中国让人民币贬值

路透曼谷8月11日 - 东南亚股市周二下跌，在中国让人民币贬值后，
资金外流且东南亚货币走弱。印尼股市创下逾三个月来最大单日跌幅，新
加坡股市则收在近18个月低位。
    
    印尼股市 下跌2.7%，单日跌幅为4月以来最大。外资卖盘重创
印尼曼底利银行 及Bank Negara Indonesia 。
    
    新加坡股市 下跌1.4%，来到2014年3月以来最低收位。银行
股跌幅居前，大华银行 重摔3.2%。
    
    经纪商NRA Capital在报告中表示，市场上盛传国外基金正在扩大抛
售。
    
    交易所及汤森路透数据显示，外资在马来西亚股市卖超3.89亿马币(9
,823万美元)，在印尼股市和菲律宾股市分别卖超5,850亿卢比(4,303万美
元)及4.015亿披索(873万美元)。
    
    证交所数据显示，泰国股市 跌近1%，此前净流出12亿泰铢(3,
394万美元)。泰国股市周三将因公共假期而休市。
    
    越南股市 跌0.24%，脱离盘初创下的逾一周高位。    
    

                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   360.01    -6.54   -1.78  
-12.36   410.77
    新加坡                   3153.06   -43.60   -1.36  
 -6.30  3365.15
    马来西亚                  1636.71   -17.66   -1.07  
 -7.07  1761.25
    泰国                      1408.32   -11.81   -0.83  
 -5.97  1497.67
    印尼                      4622.59  -126.36   -2.66  
-11.56  5226.95
    菲律宾                     7570.45    36.10   +0.48  
 +4.70  7230.57
    越南                        613.05    -1.48   -0.24  
+12.36   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐