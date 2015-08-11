东南亚股市：多数下跌，因资金外流及中国让人民币贬值

路透曼谷8月11日 - 东南亚股市周二下跌，在中国让人民币贬值后， 资金外流且东南亚货币走弱。印尼股市创下逾三个月来最大单日跌幅，新 加坡股市则收在近18个月低位。 印尼股市 下跌2.7%，单日跌幅为4月以来最大。外资卖盘重创 印尼曼底利银行 及Bank Negara Indonesia 。 新加坡股市 下跌1.4%，来到2014年3月以来最低收位。银行 股跌幅居前，大华银行 重摔3.2%。 经纪商NRA Capital在报告中表示，市场上盛传国外基金正在扩大抛 售。 交易所及汤森路透数据显示，外资在马来西亚股市卖超3.89亿马币(9 ,823万美元)，在印尼股市和菲律宾股市分别卖超5,850亿卢比(4,303万美 元)及4.015亿披索(873万美元)。 证交所数据显示，泰国股市 跌近1%，此前净流出12亿泰铢(3, 394万美元)。泰国股市周三将因公共假期而休市。 越南股市 跌0.24%，脱离盘初创下的逾一周高位。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.01 -6.54 -1.78 -12.36 410.77 新加坡 3153.06 -43.60 -1.36 -6.30 3365.15 马来西亚 1636.71 -17.66 -1.07 -7.07 1761.25 泰国 1408.32 -11.81 -0.83 -5.97 1497.67 印尼 4622.59 -126.36 -2.66 -11.56 5226.95 菲律宾 7570.45 36.10 +0.48 +4.70 7230.57 越南 613.05 -1.48 -0.24 +12.36 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 戴素萍 审校 张明钧)