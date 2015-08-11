国际油市：亚洲柴油裂解价差回升，但供应依然充沛

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月11日 - 亚洲柴油裂解价差周二回升7.2%至每桶11.70美元，受原油价格走强所支撑。
但交易商表示，指标含硫量500ppm柴油的供应持续居高不下。
交易商们称，可能减产的说法亦助裂解价差一臂之力，但如果炼厂选择减产，能够减产的炼厂家数也可能有限。
“500ppm柴油供应过剩。整体而言，其价差相对疲弱，而减产可能会发生。但我怀疑炼厂能减多少，因其可能有等待履行的合约，”交易商表示。
新加坡现货市场有两笔柴油及零笔航煤交易。
Sietco从BP买进15万桶含硫500ppm柴油，8月26-30日装运，每桶59.60美元。
兴隆从来宝买进15万桶含硫500ppm柴油，8月31日-9月4日装运，每桶贴水0.80美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”