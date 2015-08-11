国际油市：亚洲柴油裂解价差回升，但供应依然充沛

路透新加坡8月11日 - 亚洲柴油裂解价差周二回升7.2%至每桶11.70美元，受原油价格走强所支撑。

但交易商表示，指标含硫量500ppm柴油的供应持续居高不下。

交易商们称，可能减产的说法亦助裂解价差一臂之力，但如果炼厂选择减产，能够减产的炼厂家数也可能有限。

“500ppm柴油供应过剩。整体而言，其价差相对疲弱，而减产可能会发生。但我怀疑炼厂能减多少，因其可能有等待履行的合约，”交易商表示。

新加坡现货市场有两笔柴油及零笔航煤交易。

Sietco从BP买进15万桶含硫500ppm柴油，8月26-30日装运，每桶59.60美元。

兴隆从来宝买进15万桶含硫500ppm柴油，8月31日-9月4日装运，每桶贴水0.80美元。(完)

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