欧洲汇市：英镑兑人民币跳涨至10个月高位，因中国安排人民币贬值

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦8月11日 - 英镑兑人民币周二劲扬1.9%，触及10个月高点，稍早中国央行安排人民币贬值，以提高出口竞争力。
中国央行指出，周二人民币中间价一次性贬值近2%，并完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。
交易商表示，一些以卖出欧元 及英镑 而进行的人民币投资正在被出脱。
英镑 升至人民币9.8690元，为去年10月以来最高水平。英镑兑美元下跌至1.5570美元。欧元兑英镑 微升至0.7085英镑。
交易员还在周三英国就业市场数据公布前建仓。周三出炉的数据中包括英国央行密切关注的薪资数据。英国零售业联盟(BRC)的数据显示，英国7月份零售销售增速略慢于6月份，但基本动能依然强劲。
上月市场臆测英国央行可能最早在11月升息，早于美联储，此前英国央行总裁卡尼称更接近决定升息的时点。
但上周公布最新的英国央行货币政策委员会会议记录显示，仅一位委员投票支持立即升息，市场原本预计有至少两位委员投票支持升息。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。