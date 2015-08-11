欧洲汇市：英镑兑人民币跳涨至10个月高位，因中国安排人民币贬值

路透伦敦8月11日 - 英镑兑人民币周二劲扬1.9%，触及10个月高点，稍早中国央行安排人民币贬值，以提高出口竞争力。

中国央行指出，周二人民币中间价一次性贬值近2%，并完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。

交易商表示，一些以卖出欧元 及英镑 而进行的人民币投资正在被出脱。

英镑 升至人民币9.8690元，为去年10月以来最高水平。英镑兑美元下跌至1.5570美元。欧元兑英镑 微升至0.7085英镑。

交易员还在周三英国就业市场数据公布前建仓。周三出炉的数据中包括英国央行密切关注的薪资数据。英国零售业联盟(BRC)的数据显示，英国7月份零售销售增速略慢于6月份，但基本动能依然强劲。

上月市场臆测英国央行可能最早在11月升息，早于美联储，此前英国央行总裁卡尼称更接近决定升息的时点。