全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因海岬型船需求疲弱。
乾散货运价指数跌35点，或2.92%，报1,162点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌132点或5.28%，报2,367点。日均获利降1,398美元，报17,870美元。
中国政府周二安排人民币贬值短期内可能对铁矿石采购有不利的影响，船运经纪公司Clarksons Platou Securities在报告中指出。
分析师表示，中国的举措可能令进口美元计价铁矿石的成本更高。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升15点，或1.46%，报1,043点，日均获利涨118美元，至8,296美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 升3点，至446点。超灵便型船指数 跌1点，报900点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。