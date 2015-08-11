欧元债市：低评等公债受希腊协议支撑，抵住了人民币贬值带动的避险交易

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦8月11日 - 西班牙和意大利公债收益率(殖利率)周二下降，尽管人民币贬值刺激一波避险风潮，但希腊达成救助协议，使低评级的欧元区债券免受拖累。
希腊财政部一名官员周二表示，希腊已确保以三年时间从欧盟及国际货币基金组织(IMF)取得约850亿欧元融资。 希腊将可向欧洲央行偿还8月20日到期的32亿欧元债款，避免违约。
希腊10年期债券收益率 骤降近1个百分点，至10.29%，两年期债券收益率 大幅下跌近5个百分点，至略低于15%。
在全球蜂拥买进高评级资产下，德债收益率 和美债收益率 下降7-10个基点，欧股和亚股走疲，希腊达成救助协议扶助二线国家债券持坚。
人民币贬值引发对中国经济放缓程度，及其对其他地区的影响的担忧。
“人民币贬值被解读为中国的情况进展不是那么好，而这个举措让投资人采取避险行动，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet表示。
西班牙 和意大利 10年期公债收益率各下跌5个基点，分别报1.93%和1.78%。葡萄牙10年期公债收益率降8个基点，报2.34%。
中国经济放缓的事实可能降低欧元区通胀前景，引发市场臆测欧洲央行可能在原定的购债计划基础上，祭出更多经济刺激计划。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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