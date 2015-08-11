欧元债市：低评等公债受希腊协议支撑，抵住了人民币贬值带动的避险交易

路透伦敦8月11日 - 西班牙和意大利公债收益率(殖利率)周二下降，尽管人民币贬值刺激一波避险风潮，但希腊达成救助协议，使低评级的欧元区债券免受拖累。

希腊财政部一名官员周二表示，希腊已确保以三年时间从欧盟及国际货币基金组织(IMF)取得约850亿欧元融资。 希腊将可向欧洲央行偿还8月20日到期的32亿欧元债款，避免违约。

希腊10年期债券收益率 骤降近1个百分点，至10.29%，两年期债券收益率 大幅下跌近5个百分点，至略低于15%。

在全球蜂拥买进高评级资产下，德债收益率 和美债收益率 下降7-10个基点，欧股和亚股走疲，希腊达成救助协议扶助二线国家债券持坚。

人民币贬值引发对中国经济放缓程度，及其对其他地区的影响的担忧。

“人民币贬值被解读为中国的情况进展不是那么好，而这个举措让投资人采取避险行动，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet表示。

西班牙 和意大利 10年期公债收益率各下跌5个基点，分别报1.93%和1.78%。葡萄牙10年期公债收益率降8个基点，报2.34%。