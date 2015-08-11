金属期市：铜和铝跌至六年低位，此前中国安排人民币贬值

* 中国安排人民币贬值被视为削弱金属需求

* LME锌库存增加2.89万吨

* 期锌触及约三年最低

路透伦敦8月11日 - 铜和铝价格周二触及六年低位，此前中国安排人民币贬值，燃点市场对铝供应过多的担忧，且令全球最大金属消费国的商品成本上升。

期锌价格螺旋式降至约三年最低，因人民币贬值使伦敦金属交易所(LME)的工业金属市场出现一波全面投机性卖盘。期锌年内迄今累积下跌约16%。

LME市场扭转上日涨势，因看空情绪再次占上风。

“这真的反映金属市场非常疲弱，”Mitsui Bussan Commodities USA的Justin Lennon表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌3.5%，报每吨5,125美元，此前下滑至2009年7月来最低5,109美元。

期铜尽数回吐上日录得的2.6%涨幅。

“人民币贬值使中国商品进口价格更昂贵，这是市场下跌的主因，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说。

Bain补充说，人民币贬值也提升出口竞争力，最终可能增加工业生产和对金属否认需求。

期铝 收跌1.9%，报每吨1,587美元，此前触及2009年7月来最低1,573.50美元。

铝价受压，因中国大量出口和人民币贬值提升了付运增加的可行性，从而导致供应过剩的情况恶化。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自 今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑 外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

8月份德国分析师和投资者信心下降，他们担心全球经济不稳的大环境对德国出口依赖型经济的影响。 该消息也令基本金属市场人气低迷。

期锌 大跌4%，报每吨1,806美元，此为2012年8月来最低，此前LME锌库存增加2.89万吨，或约7%。