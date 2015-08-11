芝加哥期市：CBOT玉米跟随商品市场普跌之势，因中国人民币贬值

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下挫逾3%，回吐部份周一录得的大幅升幅，交易商表示，因中国安排人民币贬值，令人意外，商品全面遭到抛售。
美国作物生长状况趋稳、巴西玉米丰收，以及周三美国政府供需报告公布前投资者获利了结，也是拖累玉米市场下跌的因素。
玉米期货周一急升逾4%，因投资者在周三美国农业部月度供需报告出炉前回补空头。
中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，消息引发大豆以及原油和铜等许多商品急跌。
交易商表示，中国玉米进口不多，但中国饲料买家买入大量的高粱和干玉米酒糟（DDGs）等替代饲料。人民币贬值可能令美元计价的替代饲料价格上升，或降低美国干玉米酒糟的海外销售。
9月玉米合约 大跌13-3/4美分，报3.76-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为392,659口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。