芝加哥期市：CBOT玉米跟随商品市场普跌之势，因中国人民币贬值

路透芝加哥8月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下挫逾3%，回吐部份周一录得的大幅升幅，交易商表示，因中国安排人民币贬值，令人意外，商品全面遭到抛售。

美国作物生长状况趋稳、巴西玉米丰收，以及周三美国政府供需报告公布前投资者获利了结，也是拖累玉米市场下跌的因素。

玉米期货周一急升逾4%，因投资者在周三美国农业部月度供需报告出炉前回补空头。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，消息引发大豆以及原油和铜等许多商品急跌。

交易商表示，中国玉米进口不多，但中国饲料买家买入大量的高粱和干玉米酒糟（DDGs）等替代饲料。人民币贬值可能令美元计价的替代饲料价格上升，或降低美国干玉米酒糟的海外销售。

9月玉米合约 大跌13-3/4美分，报3.76-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为392,659口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)