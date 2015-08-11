纽约期市：ICE期棉下跌，静待月度供需报告出炉

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约8月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二下跌，中国人民币贬值燃点需求忧虑，但实货买盘和周三美国政府供需报告出炉前投资者调整头寸，限制了期棉跌幅。
Carolinas Cotton Growers Cooperative总裁和执行长Michael Quinn表示，目前价格水准接近六个月低位，已引发纺织厂需求。
ICE-12月期棉 收跌0.14美分，或0.2%，报每磅61.82美分，盘中在61.57-62.30美分之间交投。
美元指数 上涨0.2%。汤森路透核心商品CRB指数 下挫1.6%。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。