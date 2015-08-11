版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 12日 星期三 03:21 BJT

纽约期市：ICE期棉下跌，静待月度供需报告出炉

路透纽约8月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二下跌，中国人民币贬值燃点需求忧虑，但实货买盘和周三美国政府供需报告出炉前投资者调整头寸，限制了期棉跌幅。

Carolinas Cotton Growers Cooperative总裁和执行长Michael Quinn表示，目前价格水准接近六个月低位，已引发纺织厂需求。

ICE-12月期棉 收跌0.14美分，或0.2%，报每磅61.82美分，盘中在61.57-62.30美分之间交投。

美元指数 上涨0.2%。汤森路透核心商品CRB指数 下挫1.6%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐